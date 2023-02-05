Врач Малышев назвал COVID-19 причиной распространения кори в России

Специалист подчеркнул, что корь не проходит бесследно для организма заразившегося. Из-за нее развиваются различные осложнения. Среди них подострый склерозирующий панэнцефалит. Опасность заключается в том, что недуг может развиться спустя восемь лет после перенесенного заболевания.