Врач Малышев назвал COVID-19 причиной распространения кори в России

Распространение кори в России связано с пандемией коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал врач-инфекционист Николай Малышев.
По его словам, пандемия COVID-19 в России постепенно отступает. Именно благодаря этому открывается поле для распространения новых инфекций. Этому также способствует отказ населения от мер по профилактике, например, ношения масок или социальной дистанции, передает НСН.
Специалист подчеркнул, что корь не проходит бесследно для организма заразившегося. Из-за нее развиваются различные осложнения. Среди них подострый склерозирующий панэнцефалит. Опасность заключается в том, что недуг может развиться спустя восемь лет после перенесенного заболевания.