The Telegraph: Швеция превратилась в преступный рай из-за либеральных миграционных законов

В публикации отмечается, что королевство вошло в список стран с худшими показателями по эксплуатации несовершеннолетних в преступных схемах, применения взрывных устройств, а также по количеству убийств членов бандитских группировок из огнестрельного оружия. Кроме того, возле участков полиции можно увидеть желтые таблички с просьбой к свидетелям различных ЧП зайти в участок.