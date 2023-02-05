«Дело не в цене, а спокойствии». В Германии растет недовольство наплывом беженцев

В Германии оказались не готовы к большому потоку беженцев — немецкие общественники, приютившие уже более миллиона украинцев, признали, что возможности страны по размещению мигрантов исчерпаны. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.
В минувшем году почти 218 тысяч человек обратились в Федеральное управление по миграции с просьбой предоставить им убежище, что почти на 47% больше, чем в 2021-м. При этом с 2014 года, как посетовал президент Немецкой окружной ассоциации Райнхард Загер, общественники приняли около 1,4 миллиона искателей приюта, а с начала спецоперации — более миллиона украинцев.
«Мы гуманно разместили их и заботились о них. Мы используем все наши силы, но сейчас возможности исчерпаны», — пожаловался он.
Рост числа просителей убежища вынуждает немецкие муниципалитеты идти на «экстравагантные меры»: мигрантов селят в палаточных городках, супермаркетах и даже на круизных лайнерах, пришвартованных в небольших деревнях. Таким образом, к примеру, поступили в общине Бах-ан-дер-Донау, где 200 беженцев были размещены на специально арендованном корабле MS Rossini.
На судне насчитывается 100 кают, каждая из которых имеет две кровати, душ, туалет и высокоскоростной Wi-Fi. Мигрантам предоставляется трехразовое питание, также они могут воспользоваться молельной, которая расположена в столовой. В сутки на одного беженца уходит до 50 евро, тогда как расходы на 200 человек за полгода составят 1,8 млн евро.
И все бы ничего, только наплыв беженцев вызывает недовольство со стороны местных жителей. Согласно опросу института INSA, 51% респондентов полагает, что их страна приняла уже слишком много приезжих, а 33% считают их количество достаточным. В том, что ФРГ должна размещать больше людей, убеждено меньшинство — всего лишь 11%. В самом исследовании принимали участие 1003 человека.
«Жителей волнует не столько цена, сколько спокойствие», — объясняют авторы статьи и цитируют 53-летнего Майкла, живущего неподалеку от лайнера с беженцами: «Мы просто боимся, что здесь будут проблемы, когда будет 200 человек из арабских стран».
На днях в общине Бах-ан-дер-Донау прошла демонстрация, организованная партией «Альтернатива для Германии», а в ночь на четверг, 2 февраля, в соседней деревне Марклькофен уже во второй раз была подожжена палатка для беженцев.
«Ситуация ухудшается. Муниципалитеты остались один на один с этой задачей, хотя лимит нагрузки уже достигнут», — резюмировал первый парламентский директор ХДС Торстен Фрей.
Ранее верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди спрогнозировал очередной виток миграции из Украины в Европу. По его словам, это произойдет в случае эскалации обстановки на фронте. Подробнее — в нашей статье.