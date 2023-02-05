«Дело не в цене, а спокойствии». В Германии растет недовольство наплывом беженцев

В минувшем году почти 218 тысяч человек обратились в Федеральное управление по миграции с просьбой предоставить им убежище, что почти на 47% больше, чем в 2021-м. При этом с 2014 года, как посетовал президент Немецкой окружной ассоциации Райнхард Загер, общественники приняли около 1,4 миллиона искателей приюта, а с начала спецоперации — более миллиона украинцев.