Бойцы ВС РФ рассказали об отражении атаки ВСУ гранатометами «Пламя»

Минобороны РФ показало на видео выполнение боевых задач мотострелковых подразделений и расчетов 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» Западного военного округа на Украине.
Известно, что военнослужащие ЗВО в зоне спецоперации круглосуточно удерживают рубежи, которые необходимы для дальнейшего наступления. Бойцы получили данные о наращивании сил ВСУ после предварительной разведки с применением дрона. Украинские войска пытались выбить российских военных со своих позиций, передает телеканал «Звезда».
На кадрах можно увидеть бой на линии соприкосновения с использованием гранатомета, который прикрывает огонь из стрелкового оружия. Благодаря слаженной работе бойцов атаку противника удалось подавить.