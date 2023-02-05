Бойцы ВС РФ рассказали об отражении атаки ВСУ гранатометами «Пламя»

Известно, что военнослужащие ЗВО в зоне спецоперации круглосуточно удерживают рубежи, которые необходимы для дальнейшего наступления. Бойцы получили данные о наращивании сил ВСУ после предварительной разведки с применением дрона. Украинские войска пытались выбить российских военных со своих позиций, передает телеканал «Звезда».