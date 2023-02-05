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Бойцы ВС РФ рассказали об отражении атаки ВСУ гранатометами «Пламя»

Армия
Бойцы ВС РФ рассказали об отражении атаки ВСУ гранатометами «Пламя»

Минобороны РФ показало на видео выполнение боевых задач мотострелковых подразделений и расчетов 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» Западного военного округа на Украине.

Известно, что военнослужащие ЗВО в зоне спецоперации круглосуточно удерживают рубежи, которые необходимы для дальнейшего наступления. Бойцы получили данные о наращивании сил ВСУ после предварительной разведки с применением дрона. Украинские войска пытались выбить российских военных со своих позиций, передает телеканал «Звезда».

На кадрах можно увидеть бой на линии соприкосновения с использованием гранатомета, который прикрывает огонь из стрелкового оружия. Благодаря слаженной работе бойцов атаку противника удалось подавить.

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