Петербург возглавил антирейтинг регионов России по суточному числу смертей от COVID-19

Петербург обгоняет Москву по смертности от COVID-19, невзирая на то, что население города на Неве в два с половиной-три раза меньше, чем в столице России. Ситуация с коронавирусом в Петербурге вызывает опасения у горожан, однако губернатор Александр Беглов предпочел не поднимать эту тему во время минувшей прямой линии.