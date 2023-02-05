Петербург возглавил антирейтинг регионов России по суточному числу смертей от COVID-19

Санкт-Петербург стал лидеров среди регионов России по суточному числу летальных исходов от COVID-19. По этому показателю он обогнал даже Москву, следует из данных оперативного штаба.
Как отмечается на портале «Стопкоронавирус.рф», за сутки в Северной столице скончались от COVID-19 сразу 12 человек. Тем временем в Москве коронавирусная инфекция унесла 11 жизней.
Петербургские медики за день поставили более 900 диагнозов COVID-19, еще более полусотни жителей госпитализировали с коронавирусом.
Петербург обгоняет Москву по смертности от COVID-19, невзирая на то, что население города на Неве в два с половиной-три раза меньше, чем в столице России. Ситуация с коронавирусом в Петербурге вызывает опасения у горожан, однако губернатор Александр Беглов предпочел не поднимать эту тему во время минувшей прямой линии.