Военкоры ФАН рассказали об успехах ЧВК «Вагнер» в южной части Бахмута

Военные корреспонденты Федерального агентства новостей рассказали о том, как идет штурм южных кварталов Бахмута, где штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» вклинились в оборону противника.
Как сообщил репортерам один из штурмовиков, закрепиться в городских кварталах «вагнеровцам» удалось благодаря действиям ДРГ, которая подошла к высотной застройке, пока две группы «оркестра» отвлекли на себя внимание украинских подразделений.
«Две группы заходило через лесополосу, ну и соответственно произошел контакт. Они нас вычислили сразу. Ну под эту всю шумиху, пока полностью они сделали внимание на наши группы, по левому флангу заходила группа ДРГ. Там, за дорогой, находится заправка, оттуда прикрывало тяжелое вооружение. Вот таким вот способом дошли», — рассказывает боец.
Благодаря этим действиям передовым отрядам ЧВК «Вагнер» удалось вклиниться в оборону украинской армии на 300 метров.
По словам другого собеседника журналистов, «вагнеровцам» на данном направлении противостоят сразу несколько частей украинской армии, а также нацбаты, которых выдает характерная черная форма.
Противник оказывает ожесточенное сопротивление, однако штурмовики продолжают продвижение вдоль реки Бахмутка.
Как стало известно, одновременно с успехами в южной части города, бойцы ЧВК смогли выбить ВСУ с позиций на севере города и зайти в район Ступки, что значительно осложняет положение украинского гарнизона в Бахмуте.