Младший сын Трампа жестко высмеял Байдена за «несвоевременную» ликвидацию аэростата из КНР

Прежде сообщалось, что воздушное судно пересекло американскую границу ввиду непредвиденных обстоятельств. Лидер США признался, что сразу же потребовал уничтожить аэростат. В Пентагоне в ответ на это заявили, что необходимо подождать, пока летательный аппарат будет находиться над водой.