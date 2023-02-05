Младший сын Трампа жестко высмеял Байдена за «несвоевременную» ликвидацию аэростата из КНР

Младший сын экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа жестко высмеял нынешнего главу государства Джо Байдена из-за ликвидации аэростата из Китая.
Прежде сообщалось, что воздушное судно пересекло американскую границу ввиду непредвиденных обстоятельств. Лидер США признался, что сразу же потребовал уничтожить аэростат. В Пентагоне в ответ на это заявили, что необходимо подождать, пока летательный аппарат будет находиться над водой.
«Дождись, пока вражеский воздушный шар закончит миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбивайте его над глубокими водами, чтобы достать обломки. Джо Цзы», — поднял на смех Байдена сын Трампа.
Ранее в КНР выразили протест Белому дома из-за инцидента с аэростатом. С соответствующим заявлением прежде выступили во внешнеполитическом ведомстве страны.