Россиянка получила титул «Миссис Вселенная» впервые в истории конкурса

Россиянка Елена Максимова стала обладательницей титула международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022». В этом году мероприятие проходило с 30 января по 5 февраля в Софии.
Финалистками конкурса стали представительницы 120 стран. Среди них Китай, Таиланд, Филиппины, Япония, Индия, Белоруссия, Украина, Германия, Испания, США и другие.
Однако победительницей стала жительница Удмуртии Максимова. Примечательно, что титул «Миссис Вселенная» впервые достался россиянке за всю историю существования конкурса. Об этом организаторы мероприятия с российской стороны сообщили ТАСС.
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