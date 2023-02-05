Депутат Железняк: глава ГУР Украины Буданов может стать министром обороны вместо Резникова

Алексей Резников может потерять должность министра обороны Украины, считает депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
В качестве наиболее вероятного претендента на освободившийся пост парламентарий назвал главу ГУР (главного управления разведки) Кирилла Буданова.
«Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР. Мне кажется, он является эффективным на своей должности сейчас, но как есть», — сообщил Железняк.
По его мнению, Резников должен получить кресло министра стратегических отраслей промышленности. Окончательный план кадровых перестановок станет известен на заседании фракции «Слуга народа» в воскресенье, сообщил политик в своем Telegram-канале.