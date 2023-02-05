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Глава Чечни Кадыров объяснил появление своих родственников на высоких должностях

Политика
Глава Чечни Кадыров объяснил появление своих родственников на высоких должностях

Чеченский глава Рамзан Кадыров заявил, что назначает родственников на высокие посты в аппарате республики, так как они заслуживают доверия. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что его родные вынуждены трудиться «в десятки раз больше» с целью доказать целесообразность своего назначения.

«Кому доверяю, того и назначаю», — подчеркнул глава Чечни.

Стоит отметить, что 26-летний племянник Кадырова Хамзат недавно стал министром имущественных и земельных отношений и вице-премьером республики.

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