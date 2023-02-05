Глава Чечни Кадыров объяснил появление своих родственников на высоких должностях

Чеченский глава Рамзан Кадыров заявил, что назначает родственников на высокие посты в аппарате республики, так как они заслуживают доверия. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что его родные вынуждены трудиться «в десятки раз больше» с целью доказать целесообразность своего назначения.
«Кому доверяю, того и назначаю», — подчеркнул глава Чечни.
Стоит отметить, что 26-летний племянник Кадырова Хамзат недавно стал министром имущественных и земельных отношений и вице-премьером республики.