Масштабная авария на подстанции «Укрэнерго» оставила без света жителей Одессы

Масштабная авария, произошедшая на подстанции «Укрэнерго» 4 февраля, оставила без света жителей Одессы и части Одесского района Украины.
Об инциденте сообщили специалисты одесского отделения энергохолдинга ДТЭК. Там подчеркнули, что часть домов оказалась обесточена.
«Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы запитать объекты критической инфраструктуры», — говорится в сообщении компании.
Помимо этого, в регионе продолжаются экстренные отключения электричества. Всего в течение 4 февраля в Одесской области произошли две аварии на энергетических объектах. На данный момент энергетики планируют отправлять генераторы в регион.