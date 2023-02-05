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Масштабная авария на подстанции «Укрэнерго» оставила без света жителей Одессы

Общество
Масштабная авария на подстанции «Укрэнерго» оставила без света жителей Одессы

Масштабная авария, произошедшая на подстанции «Укрэнерго» 4 февраля, оставила без света жителей Одессы и части Одесского района Украины.

Об инциденте сообщили специалисты одесского отделения энергохолдинга ДТЭК. Там подчеркнули, что часть домов оказалась обесточена.

«Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы запитать объекты критической инфраструктуры», — говорится в сообщении компании.

Помимо этого, в регионе продолжаются экстренные отключения электричества. Всего в течение 4 февраля в Одесской области произошли две аварии на энергетических объектах. На данный момент энергетики планируют отправлять генераторы в регион.

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