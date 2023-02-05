Российская ракета «Протон-М» с новым метеоспутником вышла на околоземную орбиту

Российская тяжелая ракета «Протон-М» вышла на низкую околоземную орбиту вместе с новым метеоспутником «Электро-Л» №4.
Ракета стартовала с космодрома Байконур 5 февраля, в 12:13 по московскому времени. Теперь разгонный блок ДМ-03 должен доставить спутник на орбиту высотой 35,4 тыс. километров.
«Это первый пуск российской ракеты-носителя в 2023 году. Для "Протона-М" данный полет стал 114-м, для ДМ-03 — седьмым в истории», — говорится на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос».
Сейчас на орбите работают только два «Электро-Л». По словам специалистов, спутники передают метеоданные каждые 15-30 минут, помогают в составлении прогноза погоды и решают задачи мониторинга климата.