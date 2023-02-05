«Пошлет еще один с ядерным оружием». Как Китай ответит США на уничтожение аэростата

Для поражения китайского аэростата Пентагон задействовал истребитель пятого поколения F-22, с которого была выпущена ракета AIM-9X. На момент подрыва воздушный шар находился на высоте около 60 тысяч футов (около 18 километров) и был размером с три школьных автобуса, передает AP. Он стал первым иностранным объектом со времен Второй мировой войны, который США сбили над своей территорией.