«Пошлет еще один с ядерным оружием». Как Китай ответит США на уничтожение аэростата

Многодневная эпопея с китайским аэростатом, якобы случайно залетевшим на территорию США «под влиянием западных ветров», подошла к концу. Накануне американские ВВС все-таки сбили летательный аппарат над Атлантическим океаном под предлогом того, что «шпионский» зонд занимался наблюдением за стратегическими объектами страны.
Жесткая реакция Пекина, все это время настаивавшего на том, что воздушный шар применялся в метеорологических целях, не заставила себя ждать. В МИД КНР посчитали действия Вашингтона чрезмерными и обвинили американских коллег в нарушении существующих международных практик.
Вторая «пощечина» Китаю
Сотрудники Пентагона обнаружили воздушный шар в среду, 31 января — он пролетал над штатом Монтана, где расположены шахты ядерных ракет и военная база Малмсторм. Президент США Джо Байден отдал приказ сбить аэростат в тот же самый день, но его переубедило министерство обороны, предлагавшее дождаться, пока объект достигнет безопасной зоны.
4 февраля у американской администрации созрел окончательный план: по данным AP, распрощаться с непрошенным гостем планировалось, как только он окажется над Атлантическим океаном. Чтобы свести к минимуму риск для людей на земле, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло три аэропорта в штатах Южная и Северная Каролина, предупредив, что военные могут применить «смертоносную силу», если самолеты нарушат ограничения.
Для поражения китайского аэростата Пентагон задействовал истребитель пятого поколения F-22, с которого была выпущена ракета AIM-9X. На момент подрыва воздушный шар находился на высоте около 60 тысяч футов (около 18 километров) и был размером с три школьных автобуса, передает AP. Он стал первым иностранным объектом со времен Второй мировой войны, который США сбили над своей территорией.
«В среду, когда мне доложили о шаре, я приказал Пентагону сбить его как можно скорее. Они решили, чтобы избежать вреда кому-либо на земле, что лучше всего сделать это, когда он откажется над водой в пределах 12-мильной зоны от побережья. Они его успешно сбили, и я хочу похвалить пилотов за это», — похвастался Байден в разговоре с журналистами.
Кроме того, в Минобороны США поделились, что смогли изучить «ценное» оборудование с китайского аэростата, но какое именно — уточнять не стали. Как пишут СМИ, в настоящее время американские военные продолжают операцию по сбору обломков.
Политолог-американист Малек Дудаков допустил, что чисто технически шар мог использоваться в разведывательных целях, но ему вряд ли удалось собрать большое количество информации сверх той, которую можно было бы получить со спутников. Схожей позиции придерживается и член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
«Если бы это был действительно зонд-шпион, как пытаются убедить американцы, мы бы уже буквально на каждом столбе видели доказательства устройства аэростата именно для этих целей. А так — Пентагон, как обычно секретно все изучил и сделал вывод. А мир должен свято им поверить, без предоставленных фактов, ведь, ну как же можно, товарищи, доказательствам в стиле "зуб даю, все так!" не верить?» — сыронизировала депутат в Telegram-канале.
В этом контексте Бутина напомнила о том, как США в свое время сфабриковали повод для вторжения в Ирак, заявляли о якобы отсутствии биолабораторий на территории Украины и активно искали «русский след» в избирательной кампании экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа.
Не менее провокационные выходки Вашингтон совершал и в адрес Пекина — так, в августе прошлого года бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который Китай считает своей провинцией, что накалило отношения между двумя странами до предела. На этом фоне возникает закономерный вопрос, констатировала депутат: как КНР отреагирует на вторую пощечину со стороны заокеанских коллег — промолчит или нет?
«Красная линия» для США
МИД КНР выпустил заявление, в котором указал, что аэростат попал в воздушное пространство США случайно, о чем власти этой страны были уведомлены. В ведомстве добавили, что Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию и «будет решительно защищать законные права и интересы».
«Китай выражает резкое недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные дирижабли», — отметили дипломаты.
Впрочем, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев усомнился в том, что Пекин предпримет какие-либо жесткие меры в отношении Вашингтона, поскольку инцидент с аэростатом по своему масштабу не является таким уж важным. По его словам, США имеют право ликвидировать чужие летательные аппараты над своей территорией, даже если они метеорологические.
В то же время собеседник «Политики Сегодня» не исключил, что Народно-освободительная армия Китая может провести очередные учения, как сделала это в ответ на провокационный визит Пелоси на Тайвань.
«Понятно, что Пекин здесь не мог промолчать и должен был жестко ответить для своего "внутреннего потребления". Но я думаю, что все это ничем не кончится, потому что у Китая и так тяжелые отношения с США, и ухудшать их еще по такому поводу он не будет. А так, посмотрим, конечно», — подчеркнул Дмитриев.
Тем более, что ситуация со сбитым шаром уже принесла вполне реальные политические последствия, указал в свою очередь Дудаков — госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден отложить запланированный на 5-6 февраля визит в Китай, на который в Белом доме возлагали большие надежды для «разрядки» отношений. Республиканцы использовали это как повод обвинить Байдена в слабости.
«В Вашингтоне всерьез опасаются того, что в следующий раз такой “шар-шпион” может нести на себе биологические или ядерное оружие. И он станет неким ответом Китая на возможное участие США в будущем тайваньском кризисе — с поставками оружия Тайбэю и поддержкой его независимости», — полагает американист.
При этом китайские издания утверждают, что залетевший на территорию США воздушный шар — уже сам по себе является сигналом Вашингтону. Тем самым Пекин «кристально ясно» провел «красную линию», намекнув, что Новому Свету пора проявить искренность в налаживании отношений с Поднебесной.
«Судя по китайским СМИ, шар-“шпион” администрации Байдена Пекин решил подарить по совокупности заслуг. Это и попытка отправить спикера палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти по следам Нэнси Пелоси в Тайвань, это и санкционное давление в сфере высоких технологий. И конечно же, это и попытка публичной экспансии НАТО в китайское приграничье», — обратил внимание политолог Максим Жаров.
Подробнее о том, как китайский аэростат оказался в небе над американским штатом Монтана и почему США выжидали несколько дней, прежде чем его сбить, читайте в нашей статье.