Более 30 тысяч жителей Смоленска остались без горячей воды и тепла из-за крупной аварии

Крупная коммунальная авария в Смоленске оставила без горячего водоснабжения и отопления 293 жилых дома, где проживает 31 тыс. человек.
Аварийное отключение произошло сразу в трех районах города из-за утечки сетевой воды на улице Соболева и течи из земли на пересечении улиц Докучаева и Коммунистическая. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В зоне отключения находятся 293 жилых дома различной этажности, с населением 31 000 человек», — говорится в сообщении.
Кроме того, в зону отключения попали 48 социально значимых объекта. На данный момент прокуратурой организована проверка в отношении ресурсоснабжающих организаций, а специалисты пытаются вернуть в дома воду и тепло.