Посол России в Эстонии Липаев пока не будет покидать Таллин

Посол России в Эстонии Владимир Липаев пока не будет покидать Таллин. Соответствующая информация стала известна в воскресенье, 5 февраля.
Прежде в Министерстве иностранных дел РФ указали на снижение уровня дипотношений с государством из-за его недружественной риторики по отношению к Москве. Но в ходе разговора с журналистом РИА Новости посольство России отметило, что в настоящий момент Липаев будет продолжать выполнять свои обязанности в Эстонии.
«Нет пока», — ответили на вопрос по поводу отъезда посла в посольстве.
Москва не является сторонником прекращения отношений с Польшей и прибалтийскими государствами. Об этом ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров.