Посол России в Эстонии Липаев пока не будет покидать Таллин

Прежде в Министерстве иностранных дел РФ указали на снижение уровня дипотношений с государством из-за его недружественной риторики по отношению к Москве. Но в ходе разговора с журналистом РИА Новости посольство России отметило, что в настоящий момент Липаев будет продолжать выполнять свои обязанности в Эстонии.