«Никогда с ним не встречался»: Пригожин заявил, что ничего не знает о ранении Мангушева

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что не осведомлен о ситуации с ранением Игоря Мангушева, который отправился в зону боевых действий в рамках спецоперации в качестве добровольца.
По словам предпринимателя, он не встречался с Мангушевым. Поэтому Пригожин лишь похвалил молодого человека, который вызвался защищать интересы России на поле боя.
«К сожалению, никогда с ним не встречался и не общался. Поэтому не могу ничего точно сказать, но раз он участвовал в СВО, то молодец. Мои коллеги подсказывают, что в 2019 году он сотрудничал с Медиагруппой "Патриот", еще будучи блогером», — процитировала Пригожина пресс-служба «Конкорда».
Ранее музыкант Аким Апачев сообщил о тяжелом ранении Мангушева. Его доставили в нейрохирургию города Стаханова.