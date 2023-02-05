С Новым Годом!

Сочинские экологи и волонтеры спасли брошенных в частном сафари-парке животных

Общество
Сочинские экологи и волонтеры спасли брошенных в частном сафари-парке животных

Животных, брошенных на произвол судьбы хозяевами, спасли от голодной смерти представители общественной организации «Сочинское географическое общество».

Экологи, волонтеры и зоозащитники выехали в частный сафари-парк близ села Ахштырь в Адлерском районе Сочи. Об этом рассказал руководитель организации Александр Зобнин.

По его словам, в парке живут краснокнижные филин bubo bubo и два орлана-белохвоста. Также там обитают медведь, верблюды, яки, лисицы, еноты, кролики и другие животные.

«Мы намерены подать заявление в полицию для привлечения к ответственности виновных, которые оставили их без попечительства и ухода», — подчеркнул Зобнин в беседе с «Интерфаксом».

Экологи уже накормили животных, а ветеринары сейчас проводят их осмотр. Позднее будет решаться вопрос передачи зверей и птиц зоологическим организациям.

#спасение животных #экологи #сочи #сафари-парк