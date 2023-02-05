Сенатор Пушков: украинский кризис показал отсутствие военного суверенитета у Европы

Европейские страны никогда не обладали военным суверенитетом, поскольку он невозможен из-за участия в НАТО и Евросоюзе. Об этом заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что военные вопросы всегда находились в ведении НАТО, то есть в основном США, которые покрывают большую часть бюджета организации и имеют военные базы на территории Европы.
«ЕС уже не является самостоятельным игроком на мировой арене, и украинский кризис подтвердил это в полной мере», — добавил Пушков.
По его словам, чем дальше, тем больше Европа теряет «свою субъектность во внешней политике, а его структуры превращаются в европейское отделение госдепартамента США».