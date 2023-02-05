Посол РФ в Копенгагене Барбин: российские дипломаты в Дании сталкиваются с угрозами

Сотрудники российских дипломатических ведомств сталкиваются в Дании с враждебным отношением. Об этом рассказал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
По словам посла, в Дании также участились угрозы в адрес дипломатов из России.
«Это происходит и в публичном пространстве, и в частном порядке», — пояснил он в комментарии корреспонденту РИА Новости.
Барбин также обратил внимание, что в последнее время нередко фиксируются случаи вандализма в отношении российских дипучреждений.
Стоит отметить, что после начала российской спецоперации на Украине русофобия в странах ЕС и США приобрела беспрецедентный характер.