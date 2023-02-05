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Посол РФ в Копенгагене Барбин: российские дипломаты в Дании сталкиваются с угрозами

Политика
Посол РФ в Копенгагене Барбин: российские дипломаты в Дании сталкиваются с угрозами

Сотрудники российских дипломатических ведомств сталкиваются в Дании с враждебным отношением. Об этом рассказал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

По словам посла, в Дании также участились угрозы в адрес дипломатов из России.

«Это происходит и в публичном пространстве, и в частном порядке», — пояснил он в комментарии корреспонденту РИА Новости.

Барбин также обратил внимание, что в последнее время нередко фиксируются случаи вандализма в отношении российских дипучреждений.

Стоит отметить, что после начала российской спецоперации на Украине русофобия в странах ЕС и США приобрела беспрецедентный характер.

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