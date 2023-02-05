Украинские националисты в Херсонской области похищают людей с целью выкупа

В ходе следственных действий свидетели показали, что братья были предпринимателями, военнослужащие из 124-й бригады территориальной обороны на протяжении двух месяцев угрозами вымогали с них сумму в размере порядка 130 тысяч гривен (примерно 248 тыс. рублей по актуальному курсу).