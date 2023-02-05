Экс-премьер Израиля озвучил истинного виновника прекращения диалога между Москвой и Киевом

Прежде стало известно, что в начале специальной военной операции России на украинской территории экс-глава кабмина являлся посредником между государствами. Все действия по поводу диалога с Кремлем были заранее обсуждены с Белым домом, Германией и Францией, подчеркнул политик из Израиля.