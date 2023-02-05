Минэнерго Венгрии: запрет на топливо из РФ отразится на энергобезопасности Европы

Эмбарго на нефтепродукты из России, вступающее в силу с 5 февраля, создаст проблемы для энергетической безопасности Европы, заявили в Венгрии.
Такое мнение озвучили независимые эксперты, крупнейшая региональная нефтяная компания MOL и Минэнерго страны.
«Европа может столкнуться с нехваткой дизельного топлива и ростом цен на нефтепродукты, поскольку половина потребностей ЕС в дизельном топливе до сих пор обеспечивалась из российских источников», — отметили в министерстве энергетики.
По мнению экспертов, европейским потребителя придется закупать топливо в Индии, Китае и на Ближнем Востоке по завышенным ценам. Влияние санкций вредит в первую очередь Венгрии и другим странам, но не приносит мир Украине, заявили в ведомстве.