Минэнерго Венгрии: запрет на топливо из РФ отразится на энергобезопасности Европы

По мнению экспертов, европейским потребителя придется закупать топливо в Индии, Китае и на Ближнем Востоке по завышенным ценам. Влияние санкций вредит в первую очередь Венгрии и другим странам, но не приносит мир Украине, заявили в ведомстве.