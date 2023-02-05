Группа украинских националистов пыталась сорвать митинг в честь защитников Сталинграда во Франции

Провокаторам с украинскими флагами не удалось сорвать парижский митинг в память защитников Сталинграда, который в субботу организовали французские коммунисты.
Группа украинских националистов появилась на парижской площади Сталинградской битвы сразу после начала демонстрации. Провокаторы пытались заглушить выступления участников мемориальной акции. Ситуация не стала критической только благодаря действиям полицейских, пишет ТАСС.
Инцидент с украинскими провокаторами не помешал проведению митинга. К акции присоединились около сотни французских, итальянских и испанских коммунистов. Они подняли над площадью транспарант с надписью: «Против еврофашизма, Евросоюза и НАТО». Участники митинга также скандировали лозунги в поддержку России и в осуждение нацизма.