Группа украинских националистов пыталась сорвать митинг в честь защитников Сталинграда во Франции

Инцидент с украинскими провокаторами не помешал проведению митинга. К акции присоединились около сотни французских, итальянских и испанских коммунистов. Они подняли над площадью транспарант с надписью: «Против еврофашизма, Евросоюза и НАТО». Участники митинга также скандировали лозунги в поддержку России и в осуждение нацизма.