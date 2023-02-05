Премьер Израиля Нетаньяху: Москве и Иерусалиму удалось найти компромисс в отношениях

Москва и Иерусалим смогли найти компромисс в отношениях. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Его слова обнародовали журналисты телеканала LCI в воскресенье, 5 февраля. Политик признался, что ему и российскому президенту Владимиру Путину удалось найти компромисс, который соответствует интересам обоих государств.
«Таким образом, мы решили действовать каждый на своей стороне», — заявил Нетаньяху.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признался, что российский лидер никогда не угрожал ни ему, ни его стране в ходе телефонных переговоров. Он также указывал на намерение провести диалог с Путиным в ближайшее время.