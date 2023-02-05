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«Не хотел огорчать мать». Пермскому депутату грозит уголовное дело за подделку диплома

Региональная политика
«Не хотел огорчать мать». Пермскому депутату грозит уголовное дело за подделку диплома

Депутата Заксобрания Пермского края Дмитрия Новокрещенова ждут неприятности из-за событий 20-летней давности — местная прокуратура собирается проверить подлинность его диплома о высшем образовании. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники.

Со слов собеседников издания, впервые сомнения в том, что народный избранник действительно окончил Удмуртский государственный университет (УдГУ) в 2002 году, как написано в его профайле, возникли еще во время думских выборов осенью 2021-го.

Новокрещенов тогда баллотировался в депутаты пермского заксобрания от партии КПРФ по избирательному округу №22. Однако сотрудники избиркома усомнились в подлинности его диплома о высшем образовании и запросили оригинал для проверки.

Местные паблики со ссылкой на информированные источники утверждали, что документ ему помог подделать отец — профессор и доктор педагогических наук в УдГУ Владимир Новокрещенов. Сам же коммунист объяснил предъявление фальшивого свидетельства в ТИК тем, что якобы «не хотел расстраивать свою мать», которая все это время находилась в неведении о необразованности сына.

«Не хотел огорчать мать». Пермскому депутату грозит уголовное дело за подделку диплома

Отмечалось, что правоохранители намерены возбудить уголовное дело против как владельца диплома, так и самого автора подделки. Однако Новокрещенову-младшему, судя по всему, удалось спустить все на тормозах. Но теперь история о его незаконном прошлом всплыла вновь.

«В пермскую прокуратуру спустили заявления для проверки в отношении Новокрещенова. Почему только сейчас, а не тогда? Видимо ждали, когда дело дойдет до генпрокуратуры РФ», — цитирует URA.RU слова инсайдера.

В декабре прошлого года Новокрещенов отсудил у местного председателя гордумы Михаила Шубина 50 тысяч рублей за оскорбление. В личном разговоре с коммунистом спикер законодательного органа заявил, что «размазал» бы коллегу, будь его воля. Позднее Шубин раскаялся в своем поступке, признав, что повел себя не совсем красиво.

За использование фальшивого диплома предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей. Срок исковой давности по такому преступлению составляет два года с момента выявления подделки или прекращения использования документа.

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