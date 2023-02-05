«Не хотел огорчать мать». Пермскому депутату грозит уголовное дело за подделку диплома

Депутата Заксобрания Пермского края Дмитрия Новокрещенова ждут неприятности из-за событий 20-летней давности — местная прокуратура собирается проверить подлинность его диплома о высшем образовании. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники.
Со слов собеседников издания, впервые сомнения в том, что народный избранник действительно окончил Удмуртский государственный университет (УдГУ) в 2002 году, как написано в его профайле, возникли еще во время думских выборов осенью 2021-го.
Новокрещенов тогда баллотировался в депутаты пермского заксобрания от партии КПРФ по избирательному округу №22. Однако сотрудники избиркома усомнились в подлинности его диплома о высшем образовании и запросили оригинал для проверки.
Местные паблики со ссылкой на информированные источники утверждали, что документ ему помог подделать отец — профессор и доктор педагогических наук в УдГУ Владимир Новокрещенов. Сам же коммунист объяснил предъявление фальшивого свидетельства в ТИК тем, что якобы «не хотел расстраивать свою мать», которая все это время находилась в неведении о необразованности сына.
Отмечалось, что правоохранители намерены возбудить уголовное дело против как владельца диплома, так и самого автора подделки. Однако Новокрещенову-младшему, судя по всему, удалось спустить все на тормозах. Но теперь история о его незаконном прошлом всплыла вновь.
«В пермскую прокуратуру спустили заявления для проверки в отношении Новокрещенова. Почему только сейчас, а не тогда? Видимо ждали, когда дело дойдет до генпрокуратуры РФ», — цитирует URA.RU слова инсайдера.
В декабре прошлого года Новокрещенов отсудил у местного председателя гордумы Михаила Шубина 50 тысяч рублей за оскорбление. В личном разговоре с коммунистом спикер законодательного органа заявил, что «размазал» бы коллегу, будь его воля. Позднее Шубин раскаялся в своем поступке, признав, что повел себя не совсем красиво.
За использование фальшивого диплома предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей. Срок исковой давности по такому преступлению составляет два года с момента выявления подделки или прекращения использования документа.