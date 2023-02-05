«Не хотел огорчать мать». Пермскому депутату грозит уголовное дело за подделку диплома

Местные паблики со ссылкой на информированные источники утверждали, что документ ему помог подделать отец — профессор и доктор педагогических наук в УдГУ Владимир Новокрещенов. Сам же коммунист объяснил предъявление фальшивого свидетельства в ТИК тем, что якобы «не хотел расстраивать свою мать», которая все это время находилась в неведении о необразованности сына.