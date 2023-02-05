NetEase: Россия показала Китаю способ одолеть США

По мнению аналитиков, Пекин увидел пределы возможностей Запада и уже не так опасается их санкций. Китайские политики открыто высказывают обвинения в адрес Вашингтона, критикуя их торговую политику, пишут авторы NetEase. Например, представитель КНР в ВТО недавно назвал США международным «хулиганом», который нарушает правила ради собственной выгоды.