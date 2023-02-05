NetEase: Россия показала Китаю способ одолеть США

Китай может пойти путем России для борьбы с Вашингтоном, пишут авторы издания NetEase.
Политическое и экономическое давление США на Пекин в последнее время значительно усилилось, пишут китайские авторы. Но пример Москвы показал, как можно противостоять американским «волчьим амбициям».
«Россия доказала всему миру, что ни национальная торговля, ни процветание не требуют дружбы с США. Китай тоже обладает жесткой силой», – цитирует «ПолитРоссия» китайских экспертов.
По мнению аналитиков, Пекин увидел пределы возможностей Запада и уже не так опасается их санкций. Китайские политики открыто высказывают обвинения в адрес Вашингтона, критикуя их торговую политику, пишут авторы NetEase. Например, представитель КНР в ВТО недавно назвал США международным «хулиганом», который нарушает правила ради собственной выгоды.