Евгений Пригожин о Бахмуте: «Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают»

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают оказывать сопротивление в Бахмуте (Артемовск) на севере Донецкой Народной Республики, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Так в комментарии журналистам, который приводит пресс-служба компании «Конкорд», бизнесмен отреагировал на сообщения о якобы зафиксированном отступлении ВСУ из северных кварталов города.
«Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку», — сказал Пригожин.
По его словам, приятно, что журналисты желают бегства украинских войск, однако этого не наблюдается ни в северной части Бахмута, ни в других.