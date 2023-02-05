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Евгений Пригожин о Бахмуте: «Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают»

Общество
Евгений Пригожин о Бахмуте: «Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают»

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают оказывать сопротивление в Бахмуте (Артемовск) на севере Донецкой Народной Республики, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Так в комментарии журналистам, который приводит пресс-служба компании «Конкорд», бизнесмен отреагировал на сообщения о якобы зафиксированном отступлении ВСУ из северных кварталов города.

«Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку», — сказал Пригожин.
Евгений Пригожин о Бахмуте: «Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают»

По его словам, приятно, что журналисты желают бегства украинских войск, однако этого не наблюдается ни в северной части Бахмута, ни в других.

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