С Новым Годом!

Бывший премьер Израиля Беннет: Путин обещал не устранять Зеленского

Украина
Бывший премьер Израиля Беннет: Путин обещал не устранять Зеленского

Глава российского государства Владимир Путин обещал не устранять украинского коллегу Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

По словам бывшего главы израильского правительства, во время разговора с российским лидером он уточнил, что грозит Зеленскому. Путин заверил, что не собирается физически расправляться с руководителем киевского режима, объяснил Беннет.

Ранее сообщалось, что РФ не дали ни одного шанса решить проблему Донбасса мирными средствами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

#беннет #зеленский #путин