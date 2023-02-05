Бывший премьер Израиля Беннет: Путин обещал не устранять Зеленского

Глава российского государства Владимир Путин обещал не устранять украинского коллегу Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
По словам бывшего главы израильского правительства, во время разговора с российским лидером он уточнил, что грозит Зеленскому. Путин заверил, что не собирается физически расправляться с руководителем киевского режима, объяснил Беннет.
Ранее сообщалось, что РФ не дали ни одного шанса решить проблему Донбасса мирными средствами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.