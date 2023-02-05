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Федор Емельяненко собирается начать тренерскую карьеру в ММА

Спорт
Федор Емельяненко собирается начать тренерскую карьеру в ММА

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал о своих планах после завершения спортивной карьеры. Он признался, что собирается стать тренером.

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялся последний профессиональный бой в карьере Емельяненко. Россиянин в первом раунде техническим нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру. Сразу после поединка во время пресс-конференции Емельяненко рассказал о своих дальнейших планах.

«Теперь я буду с ребятами, тренировать их», — заявил Емельяненко-старший.

Ранее Александр Емельяненко оставил трогательное сообщение в своем Telegram-канале после финального поединка в карьере своего брата. Спортсмен поблагодарил Федора за выдающуюся карьеру в смешанных единоборствах.

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