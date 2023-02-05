Федор Емельяненко собирается начать тренерскую карьеру в ММА

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал о своих планах после завершения спортивной карьеры. Он признался, что собирается стать тренером.
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялся последний профессиональный бой в карьере Емельяненко. Россиянин в первом раунде техническим нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру. Сразу после поединка во время пресс-конференции Емельяненко рассказал о своих дальнейших планах.
«Теперь я буду с ребятами, тренировать их», — заявил Емельяненко-старший.
Ранее Александр Емельяненко оставил трогательное сообщение в своем Telegram-канале после финального поединка в карьере своего брата. Спортсмен поблагодарил Федора за выдающуюся карьеру в смешанных единоборствах.