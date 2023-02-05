Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф умер в 79 лет

Стало известно о смерти бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Он умер в дубайской больнице на 80-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил в воскресенье представитель семьи экс-политика.
Мушарраф попал в госпиталь из-за осложнений амилоидоза. Речь идет о заболевании, при котором в организме происходит свой в обмене веществ.
Политик пришел к власти в октябре 1999 года в результате мирного переворота власти и смещения премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Будучи генералом, Мушарраф был объявлен главой исполнительной власти, а летом 2001 года принял полномочия президента Пакистана сроком на пять лет, сохранив за собой посты главы исполнительной власти и вооруженных сил.