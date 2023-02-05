Ограничение стоимости российских нефтепродуктов негативно отразится на цене дизеля в ФРГ

Введенные Евросоюзом ценовые ограничения на нефтепродукты из России негативно отразятся на стоимости топлива в Германии, сообщает RND.
По данным портала, дизельное топливо и так стало дефицитным товаром. При отказе покупать его у России Германии придется реализовать закупки из более далеких регионов. Так как перевозки станут более сложными, это повлияет на итоговую стоимость ресурса.
Причем уже сейчас цена дизеля в Восточной Германии существенно выше на фоне снижения производства на двух нефтеперерабатывающих заводах.
Напомним, с 5 февраля в силу вступил лимит цен ЕС и G7 на российские нефтепродукты. Также была установлена предельная стоимость топлива в размере 100 долларов за баррель для товаров, торгующихся с премией, и 45 долларов для товаров с дисконтом.