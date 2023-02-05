Sabah: потерявший все свои козыри Вашингтон опустился до языка угроз

Внешнеполитический арсенал Соединенных Штатов лишился большей части козырей. Теперь Вашингтону приходится диктовать свою волю исключительно на языке угроз, считают авторы издания Sabah.
Журналисты напомнили, что США ранее воздействовали на Турцию при помощи «мягкой силы». Однако теперь Анкара смело игнорирует указания Белого дома, чем вынуждает американских политиков переходить к более агрессивной риторике.
«Не сделаешь этого — не дадим то, не прекратишь — заплатишь», — описали методы Вашингтона в Sabah.
Напомним, что ранее в Конгрессе США предложили не поставлять Турции истребители F-16. Отказом от продажи боевых самолетов сенаторы решили наказать Анкару за ее жесткую позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.