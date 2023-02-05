Шольц указал на отсутствие угроз со стороны Путина в ходе телефонных переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что российский президент Владимир Путин никогда не угрожал ни ему, ни Берлину в ходе телефонных переговоров. Соответствующей информацией поделилось издание Bild am Sonntag.
Немецкий политик добавил, что он и глава РФ имеют абсолютно противоположные точки зрения касательно конфликта на Украине. ФРГ будет тщательно думать о последующих поставках тяжелого вооружения киевскому режиму, подчеркнул Шольц.
«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — сказал он.
Шольц намерен провести телефонный разговор с Путиным в ближайшее время. Об этом ранее рассказал официальный представитель Правительства Германии Штеффен Хебештрайт.