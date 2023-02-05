Forbes: обещанные Украине немецкие Leopard обречены на поражение в бою с танками ВС РФ

Украине будут переданы немецкие танки Leopard 1A5, однако эти тяжелые боевые машины имеют серьезный недостаток, пишет Forbes.
В публикации отмечается, что украинские войска получат несколько десятков таких танков. Примечательно, что эти машины, разработанные немецкими конструкторами, сегодня можно считать устаревшими, передает «ПолитРоссия».
«Leopard 1A5 образца 1980-х годов, разработанный и произведенный Rheinmetall, не является самым современным танком в мире», — сказано в статье.
Подчеркивается, что главным недостатком этих танков является слабая броня. Обещанных Украине Leopard будет достаточно для формирования полноценной бригады, однако они обречены на поражение в бою с тяжелыми боевыми машинами ВС РФ, которые имеют мощные 125-миллиметровые орудия.