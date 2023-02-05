Forbes: обещанные Украине немецкие Leopard обречены на поражение в бою с танками ВС РФ

Подчеркивается, что главным недостатком этих танков является слабая броня. Обещанных Украине Leopard будет достаточно для формирования полноценной бригады, однако они обречены на поражение в бою с тяжелыми боевыми машинами ВС РФ, которые имеют мощные 125-миллиметровые орудия.