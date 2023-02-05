Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала неприятное для официального Вашингтона заявление о том, что произошло 20 лез назад время заседания Совбеза ООН.
Она напомнила, как выдуманные обвинения в виде пробирки с «белым веществом» госсекретаря США в период президентства Джорджа Уокера Буша Колина Пауэлла в сторону Ирака якобы в производстве государством оружия массового поражения привели к бомбардировке страны.
«Полагаю, было бы правильным, если бы этот сюжет о чудовищной лжи, приведшей к огромной трагедии, четко и однозначно прозвучал в ближайшее время на площадке ООН, где 20 лет назад начинали разворачиваться события», — указала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что международные организации, в число которых входит ООН и ОБСЕ, недостаточно реагируют на проявления русофобии на Западе. К такому выводу пришел глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.