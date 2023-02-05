Ограничения на электроснабжение уменьшат в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях

Электроснабжение без ограничений в воскресенье будут подавать сразу в трех регионах Украины, рассказали в пресс-службе компании ДТЭК.
Ограничения на электроснабжение, как отмечается в сообщении ДТЭК в Telegram-канале, сегодня уменьшат в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Уточняется, что электричество в упомянутых регионах будет подаваться без ограничений в первой половине дня, лимиты потребления вступят в силу лишь с 17:00 до 21:00 по московскому времени.
Экстренные отключения света тем временем продолжат действовать в Одесской области. Накануне компания ДТЭК сообщала, что в результате аварии на подстанции без света полностью остались Одесса и часть Одесского района.
Напомним, в четверг «Укрэнерго» заявляла об уменьшении дефицита в энергосистеме Украины. Отмечалось, что производимые мощности покрывают 80% потребностей.