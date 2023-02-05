Ограничения на электроснабжение уменьшат в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях

Ограничения на электроснабжение, как отмечается в сообщении ДТЭК в Telegram-канале, сегодня уменьшат в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Уточняется, что электричество в упомянутых регионах будет подаваться без ограничений в первой половине дня, лимиты потребления вступят в силу лишь с 17:00 до 21:00 по московскому времени.