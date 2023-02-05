Голосование на выборах президента стартовало на Кипре

Избирательные участки начали свою работу на Кипре в рамках выборов президента республики. Об этом информирует телеканал Sigma.
Голосование стартовало в 7:00 по местному времени (8:00 по Москве), оно продлится до 18:00. Граждане республики, пребывающие за границей, также смогут принять участие в выборах на 35 участках в различных странах.
«Голосование началось без особых проблем, открыты все избирательные участки на Кипре и в некоторых регионах за рубежом», — отметил глава местного избиркома Костас Костантину.
Стоит отметить, что главу государства жители Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием. Число кандидатов в этом году составило 14 человек.