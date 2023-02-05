Российский боец Федор Емельяненко не смог одержать победу в своем последнем поединке

В преддверии боя Емельяненко неоднократно заявлял, что схватка с американцем станет для него последней в профессиональной карьере. До этого бой между ними состоялся в 2019 году. Тогда Бейдер нокаутировал россиянина на первой минуте. У 39-летнего спортсмена из США насчитывается 31 победа.