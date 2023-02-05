Шольц достиг «консенсуса» с Зеленским по отказу от нападения на Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц достиг с президентом Украины Владимиром Зеленским «консенсуса» по отказу от атак на территории России. Об этом немецкий политик сообщил в интервью Bild am Sonntag.
Таким образом Шольц ответил на вопрос, не будет ли Россия атакована Украиной, когда та получит западное вооружение. По словам канцлера, указанный консенсус подразумевает, что Киев не станет применять полученное оружие в данных целях.
«По этому поводу существует консенсус», — подчеркнул политик.
Известно, что ранее правительство Германии одобрило поставку немецких бронемашин на Украину. В частности, речь идет о 14 танках Leopard 2. Однако Берлин отказался предоставлять Киеву свои военные самолеты.