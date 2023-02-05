Разведчики ЗВО успешно выбили наемников из Польши с позиций украинских войск

Разведчики Западного военного округа смогли выбить польских наемников с позиций украинских военных. Об этом рассказал военнослужащий с позывным «Горец».
Он отметил, что разведчикам удалось взять и удержать позицию ВСУ. После этого противник был вынужден отступить. Однако украинские военные не хотели «просто так отдавать» захваченную ими позицию.
«С этой позиции хороший обзор», — объяснил военнослужащий в интервью РИА Новости.
«Горец» добавил, что во время контактного боя через радиостанцию была слышна речь украинцев и поляков. Помимо этого, военнослужащим пришлось вступить в бой десантно-штурмовой бригадой, куда входят иностранные наемники.