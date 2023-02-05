AP: полсотни вагонов с опасными химвеществами сошли с рельсов в американском штате Огайо

Порядка 50 вагонов грузового поезда, перевозившие опасные химические вещества, сошли с рельсов. Инцидент произошел в американском штате Огайо, сообщило агентство AP со ссылкой на местных властей.
Десятки попавших в аварию вагонов перевозили легковоспламеняющееся вещество винилхлорид. Пожарная охрана штата заверила, что в вагоне сработали сдерживающие механизмы, однако приближаться к огню аварийные бригады пока что не рискуют. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала.
«С момента начала пожара пламя несколько утихло, однако возгорание по-прежнему сохраняется, и железнодорожные пути все так же заблокированы», — сообщил начальник пожарной охраны.
О причинах происшествия на данный момент неизвестно. При этом отмечается, что поезд перевозил и другие опасные химвещества.