AP: полсотни вагонов с опасными химвеществами сошли с рельсов в американском штате Огайо

Десятки попавших в аварию вагонов перевозили легковоспламеняющееся вещество винилхлорид. Пожарная охрана штата заверила, что в вагоне сработали сдерживающие механизмы, однако приближаться к огню аварийные бригады пока что не рискуют. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала.