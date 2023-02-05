Посол Барбин указал на неспособность Дании устоять перед ультиматумами Украины

Дания в настоящий момент не имеет достаточно сил, чтобы противостоять требованиям и ультиматумам Украины. Об этом РИА Новости заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Власти Дании всеми силами старается содействовать сближению Украины и Евросоюза, отметил дипломат. Однако на данный момент даже не ясно, в каком формате это будет реализовываться.
«Копенгаген сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Киева», — констатировал Барбин.
Ранее Дания объявила о выделении Украине новых артиллерийских систем. Власти страны также заявили, что стремятся оставаться «одним из наибольших доноров».