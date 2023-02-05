Барбашов: дети пострадали при подрыве на украинских минах в Херсонской области

Украинские военнослужащие продолжают минировать территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области. Снаряды разбрасываются беспорядочно, что приводит к травмированию мирных граждан, заявил РИА Новости глава российской администрации района Юрий Барбашов.
Бойцы ВСУ закладывали мины, когда в Снигиревском районе находилась линия разграничения. Снаряды можно встретить на десятки километров по направлению к западу, пояснил Барбашов.
Заминированы проселочные дороги, по которым мирные граждане пытаются проехать домой. Только недавно, по словам главы Снигиревского района, при подрыве пострадала семья и несколько детей.