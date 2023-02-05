Улицы Петербурга покрылись льдом после утренних перепадов температуры

Жители города отмечают, что в выходные дни ситуация с уборкой улиц усугубляется. Коммунальные службы не спешат занимать свои рабочие посты в воскресенье и дворы вместе с дорогами остаются заваленными. Под сугробами при этом образуется корка льда. Подобные обстоятельства создают опасные ситуации как на тротуарах, так и на дорогах.