Улицы Петербурга покрылись льдом после утренних перепадов температуры

Всю уходящую неделю улицы Санкт-Петербурга покрывались снегом из-за зимнего циклона. Однако в воскресенье погода даст передохнуть жителям Северной столицы.
Согласно прогнозам экспертов, осадков не ожидается, а температура воздуха не опустится ниже минус десяти градусов. Главный синоптик города Александр Колесов при этом предупредил об опасности гололедицы. Она образовалась из-за утренних перепадов температуры в последний день недели.
Жители города отмечают, что в выходные дни ситуация с уборкой улиц усугубляется. Коммунальные службы не спешат занимать свои рабочие посты в воскресенье и дворы вместе с дорогами остаются заваленными. Под сугробами при этом образуется корка льда. Подобные обстоятельства создают опасные ситуации как на тротуарах, так и на дорогах.
С проблемой плохой уборки улиц жители сталкиваются из года в год. Власти Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым однако эту тему успешно игнорируют.