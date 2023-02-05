Шольц призвал создать шесть миллионов рабочих мест в Германии к 2030 году

Правительству Германии необходимо значительно увеличить количество рабочих мест в стране. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В частности, Германия нуждается в шести миллионах новых рабочих мест до 2030 года. По словам Шольца, для этого правительству потребуется принять целый комплекс мер. Также необходимо привлечь специалистов из неевропейских стран.
«Мы примем необходимые законы до конца этого года», — заявил Шольц в интервью газете Bild am Sonntag.
Канцлер подчеркнул, что власти активно прорабатывают «самое современное законодательство в области иммиграции». Шольц заверил, что со временем количество рабочих мест в Германии будет расти, а вместе с ним и экономика страны.