Константин Малофеев занял пост главы Высшего совета Союза добровольцев Донбасса

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев вступил в должность главы Высшего совета Союза добровольцев Донбасса. Об этом он сообщил на прошедшем съезде организации.
Отмечается, что на мероприятии собрались представители многих добровольческих отрядов, участвующих в спецоперации на Украине. По их словам, съезд получился впечатляющим по своим масштабам. Малофеев согласился возглавить Высший совет прямо на плацу.
«И я лично с честью и гордостью принимаю предложение (депутата Госдумы) Александра Юрьевича Бородая стать председателем Высшего Совета Союза добровольцев Донбасса. И обещаю вас не подвести», — заявил он.
Малофеев является одним из первых волонтеров, оказывавших поддержку Союзу добровольцев Донбасса. Он занимался сбором гуманитарных грузов и помогал бойцам еще в 2014 году.