Канада отправила первый немецкий танк Leopard 2 для ВСУ

Канадская сторона отправила на Украину один из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2. Об этом сообщила министр обороны североамериканской страны Анита Ананд в своем Twitter-аккаунте.
Свой пост Ананд сопроводила фотографиями погрузки боевого танка на борт самолета ВВС Канады. По словам министра, лайнер поднялся воздух из Галифакса – административного центра провинции Новая Шотландия и порта на атлантическом побережье.
«Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы», — написала Анита Ананд.
Глава военного ведомства Канады ранее сообщала, что суммарно Оттава передаст Киеву четыре немецких «Леопарда», которые находятся на складах МО. Ананд отмечала, что транш должен осуществиться уже в ближайшие недели.