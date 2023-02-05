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Пентагон сообщил, что сбитый китайский зонд наблюдал за стратегическими объектами США

Политика
Пентагон сообщил, что сбитый китайский зонд наблюдал за стратегическими объектами США

Принадлежащий Китаю аэростат, сбитый американскими военными, вел наблюдение за стратегическими объектами Соединенных Штатов. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

Военное ведомство подтвердило, что Военно-воздушные силы США сбили китайский зонд, который вошел в воздушное пространство страны. Данную операцию согласовал президент Джо Байден. Аэростат был сбит возле побережья Южной Каролины.

Ранее американские власти приняли решение о закрытии воздушного пространства на указанной территории в связи с обнаружением зонда. Примечательно, что военные смогли сбить аппарат только со второй попытки. Сейчас производится сбор обломков.

МИД КНР подтвердил, что обнаруженный в небе над США аэростат является китайским. Представители ведомства отметили, что отступление зонда, занимающегося научной деятельностью, от заданной траектории произошло из-за порывов ветра.

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