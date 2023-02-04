Fox News сообщил о сбитом китайском аэростате у побережья США

Соединенные Штаты сбили китайский аэростат, который ранее попал в воздушное пространство страны. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По данным телеканала, китайский аэростат был поражен силами американских военных у побережья штата Южная Каролина в США. На данный момент идет операция по сбору обломков зонда.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США закрыло часть воздушного пространства страны и остановило работу нескольких аэропортов. По данным американских СМИ, решение принято в связи с «инициативами в сфере национальной безопасности». При этом источники изданий не уточнили причину данных мер.