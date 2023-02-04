США пришлось закрывать небо на южном побережье Северной Каролины из-за китайского зонда

США смогли сбить китайский зонд, который ранее попал в их воздушное пространство. Для совершения этих целей пришлось закрыть небо.
Закрыто оказалось южное побережье Северной Каролины. Причиной стало беспокойство о «национальной безопасности».
Китайский аэростат был замечен в небе над США 3 февраля. Приказ об уничтожении объекта отдал лично американский лидер Джо Байден.
В Белом доме назвали появление шара попыткой шпионажа со стороны Пекина. Однако китайская сторона отрицает подобные обвинения, заявляя, что аэростат сбился с курса из-за ветра.